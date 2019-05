Đurić: Oni kojima je stalo do srpstva na Kosovu da izađu na izbore i onemoguće preuzimanje ...

Beta pre 1 sat

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić apelovao je danas na sve kojima je, kako je istakao stalo do opstanka srpstva na Kosovu, da masovno izađu na izbore i svojim glasom "naprave bedem nastojanjima Prištine da zauzme sever Kosova".Đurić je za televiziju Pink rekao da se "lokalni separatisti" nadaju da Srbi neće izaći na te izbore, kao i da će uspeti da proture i izguraju svoje kandidate."Želim da apelujem na naše sunarodnike u Leposaviću, Zubinom potoku, Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici, na sve one kojima je stalo do opstanka srpstva i Srbije na tim prostorima, da se danas masovno odazovu i naprave bedem svojim glasom prema nastojanjima Prištine da kroz izborni proces zauzme sever naše autonomne pokrajine", rekao je Đurić.Komentarišući to što je Prištine objavila akt kojim mu zabranjuje ulazak na Kosovo, Marko Đurić je rekao da nije prvi put da se tako nešto dešava, da poštuje sve sporazume, ali i da uvek uspeva da bude sa svojim narodom.Đurić je rekao da poštuje pravo i podseća da su "oni" ti koji krše pravo i koji se ponašaju na necivilizovan način, a da će se uvek ponašati na civilizovan i dostojanstven način.Predsednik Odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun govoreći o izborima na severu Kosova rekao je da je opasno to što pojedini Srbi pozivaju da se glasa za Albance."Kada neko poziva da se glasa za Albanskog kandidata nanosi najveću moguću štetu sopstvenom narodu. A to rade oni koji su u kafanama odlučivali o sudbinama ljudi u Beogradu", rekao je Drecun za Pink.On je istakao da od Srba sa severa Kosova očekuje visok stepen razumevanja o značaju interesa i neraskidivoj povezanosti sa Beogradom."Očekujem da pokažu da su neraskidivo povezani sa Beogradom, i da će dokazati međunarodnoj zajednici da ne može da računa na razdor srpskog naroda. Velika je opasnost da se nanese šteta interesima srpskog naroda ukoliko bi, ne daj Bože, neko od njih postao gradonačelnik", rekao je Drecun.