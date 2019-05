Ilić: Nisam otišao iz kluba, Partizan će uvek biti moj

Beta pre 2 sata

Kapiten fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je danas da, iako završava igračku karijeru, nije otišao iz tog kluba i da će crno-beli uvek biti njegov klub.

"Težak trenutak za mene. Ja bih samo hteo da zahvalim ljudima koji su došli, vidim puno bivših igrača i puno legendi koji su došli da zajedno sa mnom odigraju ovu poslednju utakmicu. Neću mnogo pričati, imam pripremu za ovu utakmicu. Želim da i danas Partizan pobedi. Ja nisam otišao iz Partizana. Partizan će uvek biti moj", rekao je Ilić u trofejnoj Sali na stadionu Partizana.

Ilić će danas od 19 časova protiv Proletera odigrati poslednju prvenstvenu utakmicu za crno-bele. To će biti njegova 875. utakmica u crno-belom dresu. On je postigao 240 golova i osvojio je 11 titula, kao i šest trofeja Kupa.

Ilić je od kluba a iz ruku predsednika Partizana Milorada Vučelića na polkon dobio sliku Koste Bradića.

Vučelić je rekao da se danas od fudbalskih terena, od Partizana na fudbalskom terenu, oprašta "jedan od najvećih igrača u istoriji Partizana".

"Kada gledate kako igra Saša Ilić onda vam se čini da je sve jednostavno, da je fudbal jedna krajnje jednostavna igra. Zašto? Zato što su samo kod vrhunskih ljudi u svim delatnostima veličine jednoistavne i sve izgleda jednostavno. Kod Saše je to ne samo jednostavno nego i jedinistveno", rekao je Vučelić.

"On ne nameće svoj autoritet ekipi kao kapiten nekim dodatnim žarom ili dodatnom energijom, on nameće autoritet znanjem, autoritetom igre. Taj njegov dar je zaista jedinstven. U timu kad igra Saša Ilić svi igrači se kreću prema golu jer znaju da postoji velika verovatnoća da će onaj koji je u najboljoj poziciji od njega dobiti loptu. Onda kad ne izgleda, kad je okružen masom igrača, onda sevne Sašina lopta sa očima i onda sledi taj rezultat", dodao je on.

Vučelić je rekao da nije želeo da govori o broju utakmica i trofeja Ilića, koga je nazvao jednom od legendi kluba.

"On je istinska legenda i on se odavno pridružio toj plejadi velikih zvezda Partizana i legendi Partizana. Neka je živ još dugo, ali nesumnjivo će biti uzor igračima i učiće ljudi od njega da igraju, daj bože da bude dostižni ideal mnogim igračima koji su zbog njega i očeli da treniraju fudbal", naveo je on.

Svečanosti na stadionu Partizana, a pre početka utakmice protiv Proletera, prisustvovali su bivši igrači i treneri crno-belih Miroslav Đukić, Vladimir Vermezović, Danko Lazović, Nikola Ninković, Zvonimir Vukić, kao i Darko Kovačević ispred Fudbalskog saveza Srbije.