Kompani napušta Mančester siti i odlazi u Anderleht

Kapiten fudbalera Mančester sitija Vensan Kompani saopštio je danas da napušta taj klub i prelazi u Anderleht gde će biti igrač i trener.Kompani posle 11 godina napušta Siti, sa kojim je osvojio četiri titule u Premijer ligi, dva FA kupa i četiri Liga kupa.On je u saopštenju na društvenim mrežama naveo da se odlazak iz kluba "ne čini stvarnim"."Došlo je vreme da odem. Zahvalan sam svima koji su me podržavali na ovom posebnom putu, u veoma posebnom klubu. Sećam se prvog dana, jasno koliko i poslednjeg. Sećam se ljubaznosti koju sam dobio od ljudi iz Mančestera. Nikada neću zaboraviti kako su mi navijači ostali verni kada je sve bilo dobro, a posebno u lošim trenucima. Uprkos svemu, uvek ste me podržavali i inspirisali da nikada ne odustanem. Mančester siti mi je dao sve. Pokušao sam da vratim sve što sam mogao", naveo je belgijski fudbaler.On je rekao da je potpisao trogodišnji ugovor sa Anderlehtom, gde će biti igrač i trener."Odlučio sam da prihvatim izazov u Anderlehtu. Biću igrač i trener. Želim da podelim znanje narednim generacijama 'ljubičastih'. Uz to, dodaću i deo Mančestera u srce Belgije", naveo je Kompani."Možda će vas ovo iznenaditi. To je najstrastvenija i najracionalnija odluka koju sam doneo", rekao je Kompani, koji je kao šestogodišnjak došao u Anderleht.Anderleht je dolazak 33-godišnjeg Kompanija nazvao "povratkom princa".