Saša Ilić odigrao poslednju prvenstvenu utakmicu za Partizan

Dugogodišnji kapiten fudbalskog kluba Partizan Saša Ilić odigrao je danas protiv Proletera poslednju utakmicu za crno-bele u domaćem šampionatu.Godinama se sa tribina orila pesma: "Ja bih da igra još malo, jer je Sale samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan" i "Jedan je Ilić kapiten".Tako je bilo i danas na utakmici protiv Proletera kada je 41-godišnji Ilić sa kapitenskom trakom oko ruke poslednji put izveo crno-bele fudbalere na teren stadiona u Humskoj.On je teren napustio u 81. minutu uz velike ovacije sa tribina, pozdravljen od saigrača ali i igrača Proletera, iz vatromet iznad stadiona u Humskoj. Po jakoj kiši i velikom nevremenu Ilić je počasnim krugom oko stadiona na atletskoj stazi u pratnji sina pozdravio navijače i uputio se ka svlačionici.Današnji meč bio je 875. na kome je Ilić nosio dres Partizana. On je za crno-bele postigao 240 golova i osvojio je 11 titula, kao i šest trofeja Kupa.Uoči utakmice pušten je film u kome je govorio Ilić, ali i njegovi bivši saigrači i treneri.Igrači obe ekipe su na teren izašli noseći na licu maske sa likom Saše Ilića, a članovi stručnog štaba i deca napravili su špalir. Svi, uključujući i sudije, nosili su majice sa Ilićevim likom, brojem 22 na leđima i krunom. Ilić je zajedno sa suprugom i dvoje dece izašao iz tunela na teren, uz velike ovacije oko 15.000 navijača i pesmu: "Da volim crno-bele".Apsolutno sve je bilo u znaku broja 22, pa je i cena ulaznice bila simbolična - 22 dinara.Utakmicu su gledali mnogi bivši igrači Partizana i treneri, među kojima i Ljubiša Tumbaković, a košarkaše je predvodio kapiten Novica Veličković.Partizan je u čast legendarnog kapitena iz upotrebe povukao dres sa brojem 22.Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" protiv Crvene zvezde u finalu Kupa, a to bi mogla da bude poslednja utakmica Saše Ilića u karijeri.