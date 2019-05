Senator demokrata Čarls Šumer izjavio je da želi istragu o tome da li bi plan za kupovinu novih vagona za podzemnu železnicu u Njujorku, a koje je proizvela kineska državna kompanja CRRC, mogao da predstavlja pretnju za nacionalnu bezbednost. On je rekao da je to pitanje postavio Ministarstvu trgovine i zatražio od njih da izvedu pregled "od vrha do dna", nakon što je kineska kompanija CRRC pobedila na javnom tenderu za dizajn novih vagona...