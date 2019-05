Voriorsi kao Boston nekada, a Kari i Grin – kao niko nikada pre VIDEO

Ekipa iz Ouklenda je sa 4:0 u seriji protiv Portlanda osvojila titulu šampiona Zapadne konferencije i stigla do prilike da brani trofej osvojen prošle godine. Pre Voriorsa samo je zlatna generacija Bostona, u periodu od 1957. do 1966. uspela da stigne do pet uzastopnih finala NBA lige. "Ovo je nešto posebno... Mi smo prvi posle Bostona? Da, to je zaista nešto posebno. Prošli smo kroz mnogo toga, morali smo da se popnemo na mnogo vrhova,...