Antić: Počela gradnja gasovoda za dopremanje gasa iz Turskog toka

Srbija je započela još jednu stratešku investiciju – gradnju nacionalnog magistralnog gasovoda od Bugarske do mađarske granice kojim će se dopremati gas i iz "Turskog toka", što će joj omogućiti sigurno snabdevanje gasom, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić danas za RTS.Antić je ocenio da je reč o jednom od strateški najznačajnijih projekata za budućnost i razvoj Srbije."Srbija kroz ovaj projektom dobija sigurno snadbevanje gasom i rešava sve one rizike sa kojima smo se suočavali do sada. Srbija postaje tranzitna država kada je gas u pitanju, Srbija će od toga ostvarivati prihode i Srbija kroz ovo otvara mogućnost za dalji razvoj gasa. Ovo omogućava novu klasifikaciju, nove industrijske privredne zone, dalju reindustrijalizacije zemlje", istakao je Antić.Dodao je da su radovi podeljeni na četiri deonice, koje će se cevima ispod reka - Crni Timok, Velike Morave, Dunava, Tamiša i Tise, uklopiti u trasu gasovoda.Ministar je kazao da su već počele konkretne aktivnosti na realizaciji tog projekta, odnosno na izgradnji gasovoda."Prve količine cevi su počele da pristižu one su na trasi, tako da izvođači radova, među kojima je i jedan značajan broj domaćih kompanija realizuje taj projekt u skladu sa dinamikom i našim očekivanjima", objasnio je Antić.On je rekao da ne očekuje da će biti problema u finansiranju izgradnje gasovoda jer 30 odsto sredstava obezbeđuju akcionari "Gastransa" – srpski "Srbijagas" i ruski "Gasprom", ostalo je projektno finasiranje."Reč o jednom projektu koji je apsolutno komercijalan, koji je zasnovan na zakupu kapaciteta tog gasovoda i takav projekat obezbeđuje pre svega da se iz trazitnih taksi taj gasovod i ta čitava investicija otplati", rekao je Antić.Govoreći o promeni ceni struje ministar je istakao da je to deo ozbiljne računice."Za sada Elektroprivreda Srbije nije podnela nikakav zahtev. Mi imamo sa Svetskom bankom aranžman i obavezu da razmtramo sve te finansijske parametre koji će garantovati finansijsku održivost EPS-a i njihove performanse da mogu da investiraju, da održavaju sistem i slično, tako da mi svake godine sa Svetskom bankom imamo matematiku na osnovu koje se analizairaju svi ti ukupni parametri", rekao je Antić.LSV traži odgovore od ministra o Turskom tokuGeneralni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš zatražio je danas od ministra energetike Aleksandra Antića da obavesti javnost o tome "šta se tačno radi, kako se radi i pod kojim uslovima" u izgradnji Turskog toka kroz Srbiju.Kako je Kostreš naveo u pisanoj izjavi, izgradnja kraka gasovoda "Turski tok" od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom se "već zahuktala", u Luku Novi Sad stižu cevi, a na nekim lokacijama u zemlji one se već i postavljaju."Bilo bi značajno da za početak Antić zvanično kaže kakav je stav EU po pitanju ovog kraka. Ako EU ne dozvoljava da vlasnik gasa bude i vlasnik gasovoda, može li Srbija biti vlasnik gasovoda ili bi se moglo dogoditi da to bude neka strana kompanija", zapitao je Kostreš.On je podsetio na situaciju sa "Južnim tokom" i zatražio od Antića da kaže šta je garancija da se Srbiji taj scenario neće ponoviti i da nakon "puno potrošenog novca i velike pompe, od svega ostanu dve zavarene cevi i neispunjeno obećanje".Kostreš je zatražio i informacije o tome da li je tačno da će, umesto nekada planiranih 200 miliona godišnje, prihod od tranzitnih taksi na ovaj krak "Turskog toka" biti četiri puta manji."Koliko će procenata tog prihoda pripasti našoj zemlji? Koliko će nam godina trebati da od tog novca otplatimo ovu investiciju i kada možemo očekivati da počnemo da od nje zarađujemo? Srbija je od 2000. do 2004. godine gas kupovala bez posrednika. Hoćemo li ponovo moći da kupujemo gas direktno od Gasproma ili će opet biti posrednika u toj kupovini? Hoće li to opet biti Jugorosgas? Koliku ćemo proviziju platiti", pitanja su na koja LSV traži odgovore.Kostreš je dodao da očekuje i da se jasno kaže da li predstavnici Srbije čine bilo šta da izbore bolje uslove u ovom poslu ili "ćute i interes svojih građana podređuju interesu Rusije".