Golden stejt u finalu NBA lige (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Košarkaši Golden Stejta plasirali su se u finale NBA lige, pošto su noćas četvrtoj finalnoj utakmici plej-ofa Zapadne konferencije posle produžetka pobedili Portland sa 119:117.Voriorsi su peti uzastopni put u velikom finalu, gde su prošli pobedom od 4:0 u finalnoj seriji Zapada.U redovima aktuelnog šampiona dvojica igrača ostvarili su tripl dabl učinak. Stefen Kari utakmicu je završio sa 37 poena, 13 skokova i 11 asistencija, a Drejmond Grin sa 18 poena, 14 skokova i 11 asistencija. On je postigao odlučujuću "trojku" u produžetku.Kari i Grin su postali prvi saigrači koji su u istoj utakmici u plej-ofu ostvarili tripl dabl."Znamo za šta smo sposobni. Nikada ne odustajemo od borbe, o tome uvek razmišljamo", rekao je Grin.Voriorsi su u produžetku vodili sa 114:113, Portland je poveo košem Si Džej Mekaluma, ali je Alfonzo Mekini ponovo vratio prednost Golden Stejtu. Posle toga, Grin je ubacio "trojku" za 119:115, 39 sekundi pre kraja, čime je rešio utakmicu.Klej Tompson u pobedi je učestvovao sa 17 poena i šest skokova, a Kevon Luni sa 12 poena i 14 skokova. U timu ponovo nije bilo Kevina Durenta, a zbog povreda su odsustvovali i Andre Iguadala i Demarkus Kazins.Golden Stejt je ponovo uspeo da nadoknadi dvocifreni zaostatak, noćas je to bilo 17 razlike, u trećem meču 18, a u drugom 17."Već smo bili u takvoj situaciji, sve smo videli, sve smo iskusili", rekao je Kari.U ekipi Portlanda najefikasniji je bio Mejers Leonard sa 30 poena i 12 skokova. Demjan Lilard postigao je 28 poena uz 12 asistencija, a promašio je "trojku" u poslednjim trenucima utakmice.Golden stejt je prvi tim koji se pet puta uzastopno plasirao u veliko finale još od Bostona koji je od 1957. do 1966. godine 10 puta uzastopno igrao za titulu.Golden Stejt će u finalu igrati protiv šampiona Istočne konferencije. U duelu Milvokija i Toronta Baksi vode sa 2:1. Naredna utakmica igra se noćas u Kanadi.