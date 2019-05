Vučić najavio udar na kriminal u Novom Sadu

Beta pre 52 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Novom Sadu da će MUP u tom gradu sprovesti jednu od žestokih akcija udara na kriminal."Upravo u ovom gradu gde ćemo pokazati građanima da možemo da ih zaštitimo od onih koji mogu da ugroze budućnost naše dece", rekao je Vučić na svečanoj promociji 17. i 18. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku i 4. klase polaznika osnovne obuke pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica i diplomiranih studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta.On je rekao da država modernizuje i jača policuju i da to ne čini radi represije već radi bezbednosti građana.Vučić je rekao da je posao policajca jedan od najvažnijih i najlepših stvari za koje neko može da se odluči i da će država ulagati u dalje MUP.On je dodao da su plate povećane i da će biti još povećanja, te da će policajci imati garantovanu egzistenciju za sebe i svoju porodicu, "jer oni za Srbiju daju ono što je navažnije i najteže dati".Vučić je kazao i da država nabavlja najmoderniju opremu da bi se se obručunavali sa potencijalnim teroristima i kriminalcima svih boja koji misle da je moguće prodajući drogu da zarađuju veliki novac."Naša policija brine o građanima i mi nemamo pravo da na bilo koji način štedimo na našoj policiji", rekao je Vučić.Posle govora predsednika Srbije na Trgu Slobode u Novom Sadu pred brojnim prisutnima održan je defile i pokazne vežbe pripadnika MUP-a.Vučić iznenađen saopštenjem zemalja Kvinte o izborima na Kosovu, ništa gluplje nije pročitaoPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je iznenađen saopštenjem zemalja Kvinte u kom su naveli da su izbori na severu Kosova protekli mirno, ali da nedostaci u izbornom procesu koji se odnose na pritiske na glasače, neažurirane biračke spiskove i ograničenu političku participaciju pokreću pitanja o ukupnom demokratskom procesu.On je novinarima u Novom Sadu kazao i da "nije ništa gluplje pročitao"."Želim da im čestitam na njihovoj inventivnosti. Ja ništa gluplje u svom životu nisam pročitao", rekao je Vučić.On je negodovao zbog dela zajedničkog saopštenja ambasada zemalja Kvinte (Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i SAD) u kom podsećaju na preporuke posmatračke misije EU iz 2017. i pozivaju na hitnu primenu tih preporuka.Vučić je rekao da su sve zemlje Kvinte poslale svoje posmatrače ne bi li pronašle nekakvu nepravilnost i grešku za koje bi optužile Srbe, ali da nisu uspeli da nađu ništa, pa su zato u saopštenju morali da kažu da je bilo pritisaka 2017. godine."Zamislite vi mene pitate nešto, a ja vam kažem ali da vas podsetim 2017. godine je bilo suprotno od toga. Kakvog to smisla ima", pitao je Vučić.Upitan da prokomentariše pisanje medija da su na izbore na severu izašli samo oni koji su imali nekakav interes, Vučić je upitao da li je 25.000 ljudi imalo lični interes i da je u izborima 19. maja učestvovalo više birača nego na prethodnim izborima.Vučić je rekao da opozicija nema drugi način da objasni svoj neuspeh i to što je Srpska lista dobila 22 odsto više u odnosu na prošle izbore.On je kazao i da sednica Skupštine o Kosovu nije nikakav trik.Kaže i da svaki dan sluša kritike i optužbe kako ne želi i nema hrabrosti da se pojavi pred političkim protivnicima upravo po pitanju Kosova i Metohije."Kad odem da razgovaram sa predstavnicima SPC, kažu: 'Što razgovaraš sa crkvom, treba da ideš u parlament'. Onda kažem da dolazim u parlament, da odgovorim na pitanja, da podnesem izveštaj, a onda kažu da je to sad trik. A kakav trik?", upitao je Vučić.On je rekao da će u petak u Beogradu sa Srpskom listom otvoreno razgovarati o svemu."Mi moramo da sa jedne strane pokažemo odlučnost u želji da opstanemo na svojim vekovnim ognjištima, a sa druge strane, moramo da pokažemo i uzdržanost, smirenost, trpejivost i dovoljno pameti koju nismo uvek, i u svakom istorijskom trenutku imali", rekao je Vučić.