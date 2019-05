Bez kiše samo za vikend

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i relativno toplo, ponegde sa kišom, a posle podne i uveće i sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu slično vreme s najvišom temperaturom do 23 stepena i uz moguć‡nosti kratkotrajne kiše, a posle podne i uvečÂŤe u pojedinim delovima grada sa pljuskovima...