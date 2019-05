Milojević: Dugo čekanje na duplu krunu je ogroman motiv

Beta pre 53 minuta

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je njegova ekipa maksimalno motivisana da osvoji "duplu krunu" koju ćeka mnogo godina."Cilj su oba domaća trofeja. Prvi deo smo ostvarili osvajanjem titule. Sama činjenica da Zvezda mnogo godina nije osvojila duplu krunu nam daje veliki motiv. Ovo je posebna utakmica posle koje odmah dobijate trofej. Maksimalno smo motivisani, daćemo sve od sebe", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.Zvezda će igrati protiv Partizana finale Kupa Srbije u fudbalu."Kako je igrano do sada, Zvezda i Partizan su zasluženo u finalu Kupa. Očekujem dobru predstavu i voleo bih da pobedi fudbal, što je najbitnije. Daćemo sve od sebe da pružimo dobru partiju. Ne želim da moji igrači budu rasterećeni čak i na treningu, a tek na utakmici. Jedan cilj smo ostvarili, sada sledi drugi i želimo da budemo maksimalno spremni za ovu utakmicu", kazao je Milojević.Trener crveno-belih je pozvao navijače da dođu na stadion u što većem broju.Po njegovim rečima, ne plaši se da je nakon duge i naporne sezone došlo do emotivnog i fizičkog pražnjenja."Izuzetno cenim i veoma volim ove momke. Sasvim je normalno da neki put ne odigrate na svom nivou. Oni su profesionalci i daće sve od sebe, kao što su i do sada. Ne vidim neku vrstu opuštanja", dodao je trener Zvezde.Ne očekuje iznenađenja na "večitom" derbiju."Ne mislim da taktički neko nekoga može da iznenadi. Igra se za trofej, mnogo sitnica mogu da odluče. Nadam se da ćemo mi biti onakvi kakvi treba da budemo. Uveren sam da će igrači uraditi sve ono za šta se pripremimo", rekao je Milojević.Zvezda neće moći da računa na suspendovanog Srđana Babića, kao i Ričmonda Boaćija koji je povređen.Kapiten ekipe Vujadin Savić rekao je da je pred Zvezdom veoma važna utakmica."Imali smo fenomenalnu sezonu koju smo završili na prvom mestu, ali cilj je 'dupla kruna' koju čekamo 12 godina. Iskreno se nadam i verujem da ćemo uspeti da je osvojimo", rekao je Vujadin Savić.Govoreći o atmosferi na tribinama, Savić je rekao da je "to u poslednje vreme na boljem nivou nego što je bilo ranije" i da je "sigurno da nas očekuju lepša vremena".Utakmica Zvezda - Partizan počeće sutra u 19.00 na stadionu "Rajko Mitić".