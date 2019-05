Toronto izjednačio na 2:2 u finalu Istoka

Beta pre 4 sata

Košarkaši Toronta pobedili su prošle noći na svom terenu Milvoki sa 120:102 i tako izjednačili na 2:2 u finalu Istočne konferencije NBA lige.Toronto je do pobede vodio Kajl Lauri sa 25 poena, Kavaj Lenard je dodao 19, Norman Pauel poen manje, dok je Mark Gasol postigao 17.U poraženom timu najbolji je bio Kris Midlton sa 30 poena, Janis Adetokunbo je upisao 25 poena uz 10 skokova, a Nikola Mirotić 11 poena. To su ujedno bili i jedini igrači Baksa sa dvocifrenim učinkom na ovom meču.Reptorsi su početkom druge deonice stigli do prvog dvocifrenog vođstva (41:31) i prednost su čuvali do kraja, da bi ona u poslednjoj četvrtini iznosila i maksimalnih plus 25.Serija se sada vraća u Milvoki, a naredni meč je na programu u noći između četvrtka i petka.Pobednika finala Istoka u velikom finalu NBA lige već čeka Golden stejt.