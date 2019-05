Šabac: Uhapšen državljanin BiH zbog posedovanja droge

Kako je saopštila Policijska uprava u Šapcu, na graničnom prelazu Mali Zvornik - Novi Most, policijski službenici Uprave granične policije su, prilikom kontrole autobusa, kod osumnjičenog koji se u njemu nalazio kao putnik, pronašli oko dva kilograma marihuane koju je krio u plastičnoj kesi, ispod sedišta. Po nalogu višeg javnog tužioca, N. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u...