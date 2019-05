Episkop Grigorije: Vučić je rekao da se zanosimo idejom da je Kosovo naše

Beta pre 1 sat

Episkop Diseldorfa i Nemačke Grigorije izjavio je da od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kada je došao u Patrijaršiju, gde je zasedao Sabor Srpske pravoslavne crkve, nije imao priliku da čuje kako glasi njegov plan o Kosovu niti je to čuo bilo ko drugi među prisutnima u sali u kojoj se održavao sastanak.Episkop Grigorije je u intervjuu za novi broj nedeljnika "Vreme" ispričao da je Vučić rekao da je "tokom višegodišnjih pregovora, suprotstavljenu stranu uspeo navesti na pravac protiv kojeg je ona bila od samog početka, ali da su opstruktivnim delovanjem koje je dolazilo iz domaće sredine ti pregovori krenuli u lošem pravcu za nas"."Predsednik je naglasio i to da smo mi svoju istorijsku šansu prokockali i da se možemo zanositi još neko vreme idejom da je Kosovo naše, a da će nas potom jednog jutra neko probuditi i saopštiti nam otrežnjujuću istinu, kao što je bilo i u slučaju sa Crnom Gorom", rekao je episkop Grigorije."Albanska strana, dodao je, ima neprikosnovenu pomoć zapadnih zemalja, a pregovori su se pretvorili u istinsko mučenje budući da tokom razgovora neretko padaju i grube reči, i - sve u svemu - pitanje je, po njegovim rečima, samo vremena gde će i na koji način taj bolni čir da pukne", preneo je episkop Grigorije šta je još govorio Vučić na njegovo pitanje da li ima neki plan o tome kako izaći iz trenutne situacije kada je reč o Kosovu i Metohiji.Episkop Grigorije je rekao da je deo razgovora protekao u formi normalnog dijaloga, "međutim, kasnije se sve pretvorilo u napad na episkopa raško-prizrenskog Teodosija"."To ne samo da nije bio dijalog nego je jednostavno bio napad bez ikakvog osnova, kojem tu svakako nije bilo mesta. Episkop Teodosije je još jednom pokazao zadivljujuće strpljenje i smirenje, iako je sastanak otišao u pogrešnom pravcu i razgovor je, po mom mišljenju, izgubio svaki smisao", rekao je episkop Grigorije.Episkop Grigorije je naveo da je nekoliko episkopa, među kojima je i on, prisustvovalo tom sastanku najviše zbog njega - episkopa raško-prizrenskog, njihovog brata u Hristu, upravo zato što je tema bila oblast u kojoj on upravlja Crkvom."Nismo mogli, dakle, da ne prisustvujemo sastanku, kako zbog teme o kojoj je na tom sastanku trebalo da se govori tako i zbog episkopa Teodosija, koji je nosilac najvećeg tereta - pitanja opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji", rekao je episkop Grigorije.On je naveo da je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije "kao mudri starac, pokušavao sve vreme da razgovor vrati na pravi put, smireno govoreći predsedniku Vučiću da smo tu da mirno razgovaramo, služeći se argumentima, te da stvari ne treba da doživljava u tolikoj meri lično".Prema rečima episkopa Grigorija, i drugi episkopi su postavljali pitanja i iznosili svoje mišljenje "u vidu pohvala i kritika"."Na kraju se sve ipak nekako privelo kraju, ali bez jasnog ishoda, zaključaka i bez iznesenog plana koji bi trebalo da ponudi konkretno rešenje i izlaz iz trenutne situacije na KiM", rekao je episkop Grigorije.