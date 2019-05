Ruski investitor bez objašnjenja napustio zakupljene pogone Jumka

Beta pre 1 sat

Gradska uprava u Vranju nema nikave informacije zašto je ruska firma za proizvodnju nameštaja "Spilit" napustila zakupljene pogone u Holding kompaniji "Jumko", odakle su u noći između subote i nedelje odneli sve mašine, izjavio je danas pomoćnik gradonačelnika Vranja Nenad Veličković.Veličković je za agenciju Beta kazao da su u gradskoj upravi u Vranju svi zatečeni odlukom ruske kompanije kao i da još nisu uspeli da stupe u kontakt sa njenim menadžmentom, budući da niko nije odgovorio na njihove pozive."Znamo samo da su u noći između subote i nedelje izneli mašine iz pogona u 'Jumku' koji su pre dve godine zakupili. Ništa prethodno nije ukazivalo na to da će da napuste pogone i da odu, čak su u ranijim razgovorima izrazili želju da kupe zemljište u Slobodnoj zoni, da tamo izgrade fabriku i da prošire proizvodnju", kazao je Veličković.Veličković je rekao i da ruski investitor nije došao u Vranje preko Ministarstva privrede, niti je bilo kada konkurisao za neke subvencije.Predsednik nadzornog odbora u Holding kompaniji "Jumko" Branislav Popović izjavio je za Betu da kompanija "Spilit" Vranje dve godine plaća zakup za oko 8.000 kvadrata u "Jumku" u kojima je pokrenula svoju proizvodnju, kao i da do danas niko nije pokrenuo proces za prekid tog zakupa."Uzeli su od 'Jumka' oko 8.000 kvadrata u zakup, a do sada nisu otkazali zakup. Da li rade ili ne rade i koliko radnika imaju, mi nikakve zvanične informacije od njih nemamo. O tome da li prestaju sa zakupom ni 'Jumko ni kancelarija Privredne komore nemaju nikave informacije, osim da su do sada mesečno plaćali zakup i da ugovor o zakupu nije raskinut", kazao je Popović.U ruskoj firmi je, prema nezvaničnim podacima, radilo između 250 i 300 radnika."Spilit" Vranje osnovan je u aprilu 2017.godine, 51 odsto vlasništva ima firma Korolj Divanov iz Rusije, a 49 odsto beogradska firma "Hollodex".