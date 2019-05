Vučić: Srbija NATO bombardovanje mora da oprosti, ali ne može da zaboravi

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da NATO bombardovanje Srbija mora da oprosti, ali ne može da zaboravi, preneo je danas portal "Blica"."Mnogo civila je poginulo, kao i vojske i policije, nedužnih ljudi. Moramo da oprostimo, ne možemo da zaboravimo, ali moramo da nastavimo. Moramo da kreiramo ekonomski uspešnu zemlju", kazao je Vučić na simpozijumu "World Minds", koji se održava u Beogradu, a na kojem učestvuju neki od najvećih svetskih stručnjaka iz raznih oblasti.Na pitanje, gde je Srbija trenutno kada je reč o Kosovu, Vučić je kazao da su "svi izgubljeni u vremenu i prostoru"."Reći ću vam iskreno, razgovarali smo o tome skoro pet sati i onda sam dobio poruku - moramo da ubrzamo rešenje, da pojačamo napore da rešimo pitanje Kosova. Priština ne može da se konsoliduje bez Srbije, a mi ćemo uraditi najbolje što možemo da sačuvamo mir i stabilnost. Moramo to i zbog MMF-a i Svetske banke, treba nam još autoputeva, još ekonomskog razvoja", kazao je predsednik Srbije.On je ocenio da "niko neće vući Srbiju u EU, da bi tek onda rešavala svoje unutrašnje probleme", preneo je "Blic"."Danas su glavni evropski problem izbori za EU parlament. Negde u septembru ću predložiti nova rešenja. Kako da rešimo problem granice, zajedničkog tržišta. Svakako želimo da budemo u odabranom društvu EU", kazao je Vučić.O odnosu sa Rusijom i predsednikom Vladimirm Putinom, Vučić je kazao da je samo jednom posetio ruskog predsednika u njegovoj kući, ali da imaju odlične kontakte i da dobro sarađuju."Kada sarađujemo sa Rusijom, naš interes je da imamo gasovod, da imamo dovoljno gasa za naše građane jer kako ćemo drugačije kada se zavrne slavina preko Ukrajine. Vi Nemci ste to rešili bolje, Severnim tokom 2, ali i moramo da se snalazimo. Ako nas ne želite u EU recite nam tako, nemojte da tražite izgovore u našoj saradnji sa Rusijom", rekao je predsednik Srbije.Vučić je podsetio i da je Srbija u prvom krvartalu ove godine imala 14 odsto više stranih direktnih investicija nego u prvom kvartalu 2018. godine."Četiri godine zaredom imamo suficit, imamo viši nivo investicija od svih zemalja regiona. Sve su ovo rezultati teških reformi koje smo sporoveli proteklih godina. Video sam ankete pre dva dana i sve je to rezultat teškog i napornog rada. To pokazuje da bi ljudi ponovo glasali za Vučića", kazao je Vućić.On je rekao da i dalje ima dosta problema koje treba rešiti, ali da će neka sledeća vlast imati mnogo bolju situaciju u zemlji."U svakom slučaju, to je samo još tri godine mog mandata i naslednici će dobiti mnogo bolju situaciju koja će ih sačekati. Pitanje je kako će rešiti problem Kosova, kakvu odluku će doneti", kazao je predsednik Srbije.Nekadašnji nemački kancelar Gerhard Šreder, koji je učestvovao na debati, kazao je da je su NATO partneri zajedno odlučivali o napadu na Srbiju i da je to bila teška odluka."To je bila veoma emotivna odluka, ali morali smo da odlučimo da učestvujemo u bombardovanju nakon razmatranja cele situacije na Kosovu", kazao je Šreder.Istovremeno Šreder smatra da je najlakše rešenje primiti prvo Srbiju u EU, a onda razmatrati moguće rešenje Kosova.On je dodao da je Srbija "na dobrom putu", posebno kada je reč o ekonomiji."Srbija ispunjava većinu ekonomskih uslova za članstvo u Evropskoj uniji, ali ostaju pitanja poštovanja prava, usklađivanja zakona i mnoga druga. Ako imate ekonomsku regionalnu saradnju, to je značajno ne samo za region, već i za celu Evropu. Međutim, prvo bi trebalo pozabaviti se taksama koje je Kosovo nedavno uvelo Srbiji", rekao je Šreder.Srbija je postala prva zemlja na svetu, posle Švajcarske, u kojoj se održava simpozijum zajednice "World Minds" koja okuplja više od 1.000 pojedinaca, stručnjaka i lidera u različitim oblastima kao što su nauka, tehnologija, umetnost, biznis iz čitavog sveta.Na simpozijumu učestvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja će predstaviti program digitalizacije.