Tereza Mej podnosi ostavku u junu

BBC News pre 7 sati

BBC Tereza Mej najavila je ostavku

Tereza Mej podneće ostavku na mesto lidera Konzervativne partije 7. juna, čime će otvoriti vrata i izboru novog predsednika vlade Velike Britanije.

U emotivnoj izjavi Mej je rekla da je „radila najbolje što je mogla" kako bi njena politika bila u skladu sa rezultatima referenduma o izlasku iz Evropske unije.

Dodala je da će se uvek „duboko kajati" zbog toga što nije uspela da sprovede proces izlaska iz EU do kraja.

Dolazak nove osobe na čelo vlade je ipak „u najboljem interesu zemlje", rekla je Mej.

Objasnila je da će na mestu premijerke ostati dok Torijevci ne izaberu njenu zamenu. Partijski izbori počinju sledeće nedelje.

Mej je bila pod pritiskom da se povuče sa pozicije, nakon što su i poslanici njene partije burno odbacili poslednji plan za Bregzit.

Skupština je u periodu od januara do sada premijerkine planove za izlazak Britanije iz EU odbacivala tri puta. Nedavni pokušaji da se postigne kompromis sa Laburistima takođe su propali.

Mej je planirala da u petak objavi plan i „poslednji put" da šansu Bregzitu.

Međutim, njen predlog koji je predviđao uvođenje carinske unije i davanje poslanicima mogućnosti da organizuju još jedan referendum, razbesneo je Torijevce.

Laburisti su takođe odbili da podrže plan.

Ko je Tereza Mej

BBC ruski servis

Kada je došla opisivali su je kao novu „Čeličnu lejdi", a odlazi uz sarkastične i zlurade komentare sa svih strana.

Takva je sudbina Tereze Mej - druge žene na mestu premijera u Velikoj Britaniji, koju je Bregzit najpre doveo do vrha, a zatim uništio.

Po svim pravilima britanske političke kulture - trebalo je davno da podnese ostavku.

Prvi razlog za to bio je u januaru, kada su poslanici prvi put odbili njen nacrt sporazuma sa EU - vreme će pokazati da njen kabinet do kraja mandata neće uspeti da na uređeni način izvede Britaniju iz EU do 29. marta.

Ipak, Tereza Mej je u martu ponovo pokušala. Ponovo neuspešno.

„Sada bi svakako trebalo da ode", tvrdili su komentatori.

Ali ne - na dan propalog Bregzita, 29. marta Mej je odlučila da okuša sreću i treći put, taj neuspeh će posmatrati cela Evropa, trudeći se da ne pukne od smeha.

Mej je ostala, ponovo.

Britanski političari i komentatori su promišljali šta je podstaklo Mej na ovakve postupke.

Pojedini su je optuživali da se grčevito drži vlasti.

Neki su tvrdili da je Mej dala sve od sebe da sačuva Konzervativnu partiju od kolapsa te se stoga trudila da progura sopstvenu ideju Bregzita - nadala se da će njen kompromis pomiriti zaraćene frakcije. Bezuspešno.

Možda su ove pretpostavke tačne. Ili je, možda, ćerka sveštenika bila obuzeta gotovo religioznim osećajem dužnosti da ispuni misiju - smatrala je da su joj Istorija i Proviđenje poverili zadatak da bude prva premijerka koja će izvesti Britaniju iz Evropske unije i da ona treba da taj posao završi do kraja.

Ali je misija bila nemoguća.

Deluje da Mej, bar na početku, jednostavno nije razumela kako niko u Britaniji ne shvata šta znači izvesti zemlju iz unije u kojoj je rasla gotovo pola veka.

Danas se gotovo niko ne seća šta je tada nova premijerka Tereza Mej istakla u prvom govoru u leto 2016.

O socijalnoj pravdi. O brizi za siromašne. O problemima radnika i vlasnika fabrika. Bregzit je bio tu, naravno. Negde na kraju, u okviru floskule: „Bregzit je bregzit i na tom putu ćemo postići veliki uspeh".

Možda stranka funkcionerke Mej nije bila spremna da dovoljno gleda u budućnost i odustane od traženja kompromisa, tamo gde se on ne može postići.

Ali glavni razlog njenog neuspeha je u tome što se našla u pat poziciji - u situaciji gde svaka odluka vodi ka negodovanju jedne ili druge strane, podeljene političke elite.

Ovako ili onako, premijerka Mej ostaće upamćena po besmislenim mantrama koje je izgovarala, poput one: „Bregzit je bregzit i jak i stabilan"..

„Kombinacija uskogrudosti i tvrdoglavosti"

Kada su torijevci oborili Margaret Tačer sa vlasti u novembru 1990, građani su je ili mrzeli ili obožavali.

O Terezi Mej govore sa iznenađujućim prezirom - gotovo sve grupacije na britanskoj političkoj sceni.

„Kao premijerka Tereza Mej odabrala je mešavinu uskogrudosti i tvrdoglavosti koja ju je vodila automatski ka nepromišljenim potezima.

Lista takvih poteza je preduga da bismo je navodili, ali tu svakako spada i odluka da rezultate referenduma o Bregzitu tumači kao prelomnu odluku britanskog naroda.

Glasanje je prošlo gotovo za dlaku i zato je stav obe strane trebalo ozbiljno razmotriti, kako se razdor ne bi produbljivao. Umesto toga Mej se ponašala kao komandant u Prvom svetskom ratu: Napred, bez obzira na posledice", napisao je na dan propalog Bregzita kolumnista proevropskih novina Indipendent Patrik Kokburn.

Karijera i uspesi

Tereza Mej se bavi politikom 40 godina.

„Ne sećam vremena kad nije nameravala da se bavi politkom", rekao je njen kolega sa Oksforda Pet Frenkland 2011.

Put ka vrhu nije bio brz. Sa 29 godina Mej je postala članica gradskog veća u jugoistočnom Londonu.

Sa budućim suprugom Filipom Mejem, Tereza Brejzer se upoznala u diskoteci studentske organizacije Konzervativaca.

Upoznala ih je studentkinja iz Pakistana - Benazir Buto.

Potom je dvaput pokušala da postane poslanica u parlamentu.

Konačno, treći put je uspela 1997.

Posle pet godina preuzela je vođstvo konzervativaca.

Godine 2010. bila je na čelu odbora za ženska pitanja u vladi Dejvida Kamerona.

Dve godine kasnije postala je ministarka unutrašnjih poslova.

Posle referenduma o Bregzitu i Kameronove ostavke, nije bilo neočekivano, ali je ipak bilo iznenađenih kada je Tereza Mej izabrana za novu šeficu konzervativaca i premijerku.

Premijerka će biti upisana u istoriju britanske politike zbog dva rekorda, oba sa negativnim predznakom.

Prvo je januarsko glasanje o njenom predlogu u parlamentu - kada je 432 poslanika bilo protiv, a 202 za - nikada do tada nije bio zabeležen tako snažan poraz.

Drugi rekord je 36 ostavki vladinih zvaničnika u poslednje dve godine, a taj broj se i dalje povećava.

Treba imati na umu da Vladu Britanije čini između 160 i 170 ljudi.

Šta ona sada radi?

Prvog oktobra proslaviće 63 rođendan. Ipak, mnogi misle, da je pred njom još koja godina aktivnog političkog života.

Možda će, kao što je popularno među bivšim predsednicima i premijerima, Mej početi da piše memoare i drži predavanja za naknade.

Ili će ostati član parlamenta i vremenom pokušati da se vrati u vladu.

Godine su pokazale, ona je vrlo uporna osoba.

(BBC News, 05.24.2019)