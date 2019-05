Dačić: Posao mi je da obezbedim da više niko ne prizna Kosovo

„Ići ću svuda, jer je to moj posao“, rekao je Dačić za RTS. Šef srpske diplomatije je naveo da je Srbija uspešna u svojoj politici nagovaranja zemalja da povuku priznanje Kosova i da to nekim zapadnim zemljama smeta. Dačić je rekao i da je njegova nedavna poseta Africi bila uspešna i da je sedam afričkih država upoznao sa situacijom oko Kosova. „Afrika je za nas veoma važna. Ima 54 članice Ujedinjenih nacija iz Afrike od 193, takođe, to su...