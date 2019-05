Bez pritvora za Šljukića, ne sme da napušta boravište

Dnevnik pre 20 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Drugi osnovni sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva meru zabrane napuštanja boravišta Andriji Šljukiću (24) sinu Sredoja Šljukića sa Zvezdare ubijenog 2001. godine.

Andrija se sumnjiči da je počinio razbojništvo u Kaluđerici 17. aprila zajedno sa N.D. (30) kojem je određen pritvor do 30 dana. Portparol suda Irina Kovačević rekla je za Tanjug da je sudija za prethodni postupak odredio Šljukiću meru zabrane napuštanja boravišta, uz oduzimanje putne isprave, kao i obavezu da se svakog 1. do 15. u mesecu javlja nadležnoj policijskoj stanici. Šljukić se sumnjiči za krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu i