Čanak: Od Vojvodine neće ostati ništa, ako se ne budemo branili

Bečej -- Predsednik LSV Nenad Čanak rekao je da je sudbina Vojvodine takva da sve što se događalo u proteklih 100 godina vodi ka tome da je bila i ostala eksploatisana.

"Dolazimo do pitanja da li se može nešto sačuvati za buduće generacije, ako se ne budemo branili. Branimo se od centralizma. Dokaz za to je da se najrazvijenije opštine u Srbiji nalaze upravo tamo gde se donose odluke - u Beogradu. Od 15 najrazvijenijih opština u Srbiji, svih 15 se nalaze upravo u Beogradu", rekao je Čanak na tribini Vojvođanskog fronta "Vreme je za Vojvodinu" u Bečeju, koju su organizovale LSV i Vojvođanska partija. On je