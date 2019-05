Danas toplije, ponegde sa kišom

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Danas će u Srbiji biti toplije, ponegde umereno oblačno sa kišom, dok su sredinom dana mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od sedam do 13, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplije uz temperature od 13 do 23 stepena. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja.