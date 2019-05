Đoković: Osećam da sam vrlo blizu svoje najbolje igre

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Srpski teniser Novak Đoković rekao je, pred početak Otvorenog prvenstva Francuske, da je vrlo blizu svoje najbolje igre i dodao da ovih dana pravi određene korekcije i modifikuje svoju igru kako bi od početka sve funkcionisalo kako treba.

"Ne kalkulišem nikada sa turnirima. Možda će to u budućnosti biti drugačije. Možda mi se u prošlosti u nekim situacijama obilo o glavu to što sam na svakom turniru, na svakom meču davao 100 odsto sebe pa nisam bio na vrhuncu kad je trebalo... Jednostavno, nisam takav tip i karakter da neke mečeve odigram sa pola snage i da kažem 'OK, ovo nije toliko bitno, bitnije je ono što dolazi sledeće'", rekao je Đoković srpskim novinarima u Parizu. On je