Vulin: Vojska Srbije ne sme da zaostaje ni za jednom armijom u regionu

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da Vojska Srbije (VS) ne sme da zaostaje u tehnološkom smislu ni za jednom armijom u okruženju.

Vulin je danas prisustvovao promociji i test vožnji novog terenskog vozila Zastava NTV na terenskom poligonu Centra Nacionalne vozačke akademije NAVAK, saopštilo je Ministarstvo odbrane. On je tom prilikom istakao da će to ministarstvo učiniti sve da se VS opremi novim vozilima, naoružanjem i sredstvima. "Kao što vidite, mi se trudimo da na prvom mestu kupujemo domaću pamet, domaće proizvode, kupujemo ono što naša odbrambena industrija sama može