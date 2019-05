Đurić: KiM nikada neće biti deo Albanije

B92 pre 1 sat | Tanjug

Direktora Kancelarije za KiM Marko Đurić rekao je da Kosovo i Metohija nikada neće biti deo Albanije.

"Nijedan pedalj Srbije to nikada neće biti. To smo rešili još u maju 1945. godine kada je poražen nacizam", saopštio je Đurić. On naglašava da bi Hašim Tači kao državljanin Srbije i predstavnik privremenih institucija u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija morao da zna da Srbija nema nameru da se ujedinjuje sa Albanijom, i da je svaki oblik separatizma protivan normama domaćeg i međunarodnog prava. Đurić podseća da je "Velika Albanija"