Obradović (Dveri): Vlast zloupotrebljava važno pitanje kao što je Kosovo

Predsednik Pokreta "Dveri" Boško Obradović ocenio je danas da vlast, organizujući raspravu o Kosovu u parlamentu, neodgovorno zloupotrebljava to veoma važno državno pitanje za, kako je naveo, "još jedan rijati šou i monodramu Aleksandra Vučića" u trenutku dok kompletna opozicija bojkotuje zasedanje parlamenta i kada je na delu velika politička kriza posle šest meseci uličnih protesta.

"Takozvani 'Izveštaj o KiM' koji je dostavljen Narodnoj skupštini za posebnu sednicu o Kosovu nije izveštaj predsednika Srbije kao jedinog dosadašnjeg (neovlašćenog!) pregovarača o statusu južne srpske pokrajine već Kancelarije za Kosovo, i ne daje odgovore ni na jedno suštinsko pitanje u vezi sa pregovorima o Kosovu i Metohiji koji su tajno vođeni u poslednje dve godine", ocenio je Obradović u pisanoj izjavi.

On je od Vučića zatražio da odgovori na osnovu koje je platforme do sada pregovarao o Kosovu, sa obzirom da sada tvrdi da će mu platforma biti da se "pravi blesav", kao i zašto je sednica zakazana u trenutku kada opozicija bojkotuje parlament.

"Može li nabrojati koje su sve srpske institucije na Kosovu ugašene posle potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. godine? Šta smo dobili za ovih sedam godina vlasti SNS s obzirom da smo izgubili i policiju i tužilaštvo i sudstvo i opštine na severu pod ingerencijama Srbije, jer je sve to Vučićeva vlast predala Albancima? Da li je time ugrožena pozicija države Srbije i bezbednost srpskog naroda na Kosovu? Podsećamo da do pre dolaska SNS na vlast tzv. specijalne jedinice ROSU nisu smele da ulaze u opštine na severu Kosova što više nije slučaj", dodao je on.

Obradović je upitao zbog čega se pregovora o statusu Kosova pod posredništvom Evropske unije, umesto da se tema vrati u okrilje Saveta bezbednosti UN i zašto se ne razgovaral o otetoj srpskoj imovini na Kosovu.

"Zašto nisu poništeni antiustavni Briselski sporazumi, kada ne samo da su protivni Ustavu Srbije već ih i kao takve druga strana ne poštuje? Zašto je ukinuto Ministarstvo za Kosovo i Metohiju? Zbog čega obmanjuje građane tvrdnjama da Srbija nema nikakve koristi od Rezolucije 1244 zato što se u njoj nigde ne spominje Srbija? Srbija je punopravni naslednik prava i obaveza SRJ, a Rezolucija 1244 je pravno važeća i moramo je se držati, na čemu insistira i Rusija", dodao je Obradović.

Lider Dveri je upitao da li će Srpska lista nastaviti da podržava vlast Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja i zbog čega prećutno odobrava formiranje vojske Kosova.

"Da li je odricanje od dela teritorije od strane državnih predstavnika krivično delo narušavanja ustavnog poretka koje se sankcioniše kaznom doživotnog zatvora? Ovo se odnosi i na kršenje predsedničke zakletve date na Ustavu i Jevanđelju", naveo je Obradović i ocenio da su sve to pitanja kojih nema u izveštaju dostavljenom skupštini ali ni u medijima koji su cenzurisani i pod kontrolom vlasti.

