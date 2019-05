Tragedija: Udavio se Srbin (29) u Austriji! Pao sa broda koji je udario u most! Nije mu bilo spasa u nabujalom Dunavu!

Kurir pre 50 minuta

Jedan 29-godišnji srpski državljanin, član posade slovačkog rečnog broda, utopio se u Dunavu kod Mauthauzena.

Slovački brod, na kojem je radio Srbin, u petak se prilikom skretanja sa reke Ens u Dunav isprečio zbog visokog vodostaja, te udario u most kod Mauthauzena. Usled udara muškarac, koji je izašao iz kabine bez pojasa za spasavanje, upao je u Dunav, saopštila je policija. Tödliches Unglück bei Mauthausen: Der 29-jährige Matrose wurde von der Wucht des Aufpralls in die Donau geschleudert und ging in den Hochwasser-Fluten unter.