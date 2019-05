Preokret Toronta za prvo NBA finale u istoriji

Politika pre 1 sat

TORONTO – Košarkaši Toronta prvi put u istoriji plasirali su se u veliko finale NBA lige, pošto su rano jutros u šestoj utakmici finala Istoka savladali Milvoki 100:94.

Reptorsi su slavili sa 4-2 u seriji i to posle zaostatka 0-2 i stigli do prvog finala plej-ofa u istoriji kluba koji je osnovan 1995. godine. Junak je opet bio Kavaj Lenard, koji je pokrenuo sjajnu seriju 26:3, nakon „minus 15” na kraju treće četvrtine, javlja Tanjug. On je meč završio sa 27 poena, uz 17 skokova i sedam asistencija, a pratili su ga Paskal Sijakam sa 18 i Kajl Lauri sa 17 poena. Kod Milvokija Janis Adetokumbo imao je 21 poen i 11