Vučić: Ako bude kompromisa sa Albancima, građani odlučuju na referendumu

Ako Srbija ne pristane na kompromisno rešenje oko Kosova i Metohije, postoji opasnost da izgubi sve, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na posebnoj sednici skupštine koju je obeležio bojkot većine opozicionih poslanika.

On je rekao da je skeptičan po pitanju kompromisa, ali je najavio da će, ukoliko do njega dođe, građani odlučivati na referendumu koji će biti obavezujući.

„Govor Aleksandra Vučića u Skupštini bila je samo jedna od političkih akcija kojom se lažira društveni dijalog o Kosovu", kaže za BBC na srpskom Dušan Spasojević, politikolog i docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Vučić je kazao i da će podneti ostavku ukoliko se građani ne budu izjasnili za postignuti dogovor sa Prištinom.

"Ustavom smo obavezni da pitamo narod, ako narod donese suprotnu odluku istog dana ću razume se podneti ostavku i nikakvih problema nema. Dok se nalazim na ovom mestu poštovaće se volja naroda", rekao je Vučić tokom govora koji je trajao duže od dva i po sata.

Očekuje se da sednica bude nastavljena i u utorak.

Nema vlasti Srbije na Kosovu

Istakao je i da je potrebno prestati sa obmanjivanjem javnosti.

„Nema Srbije, nema naše vlasti na Kosovu, sem suštinski u zdravstvu i školstvu".

Vučić je naveo i da će ukoliko ne bude postignut kompromis sa Prištinom, Albanci napasti Srbe na Kosovu.

"U slučaju da nema kompromisa Albanci će napasti Srbe na Kosovu. Iako je teško i znamo da je na Kosovu NATO, mi pogrom Srba nećemo dozvoliti. Neće biti ponovo Oluje i Bljeska", rekao je Vučić u Skupštini Srbije podnoseći izveštaj o Kosovu.

O ovim tvrdnjama Srbija je, kaže Vučić, upoznala međunarodnu zajednicu, pošto je načelnik Generalštaba VS Milan Mojsilović obavestio o tome komandanta NATO.

Incident ispred zgrade skupštine

Uoči početka sednice došlo je do incidenta između poslanika Dveri i SRS-a. Navodno, poslanici Dveri nisu hteli da se sklone kako bi prošao automobil u kojem je bio lider radikala Vojislav Šešelj.

Najpre je došlo do verbalnog okršaja kada je Šešelj dobacio uvredljive reči poslanicima Dveri, a onda je došlo i do guranja.

Spasojević: Dva ishoda kosovskog problema

Rasprava o Kosovu u parlamentu za Dušana Spasojevića ima sličan značaj kao i unutrašnji dijalog i odlazak predsednika Vučića na sabor Srpske pravoslavne crkve:

„Više je ideja da se proizvode politički događaji, nego da se zaista polemiše."

Spasojević komentariše da je obiman deo govora prvi čovek Srbije utrošio na „snižavanje očekivanja javnosti i pripremanje govora za odluku koja neće biti dočekana pozitivno, a to je priznanje Kosova".

Iako misli da nismo čuli ništa posebno novo, docent FPN dodaje:

„Aleksandar Vučić je iznenadio javnost svojim eksplicitnim izjavama o albanskom stanovništvu.

„Sve vreme je govorio o tome kako ne želi Kosovo sa njima.

„Iz toga možemo da zaključimo da za njega postoje dva ishoda kosovskog problema - jedan je podela teritorije, a drugi Zajednica srpskih opština.

„Mislim da će naredni period posvetiti tome."

Spasojević dodaje i da govor predsednika nije bio organizovan tako „da mogu da se postavljaju konkretna i plodonosna pitanja".

„Prvih sat i po su bili deskriptivni. Od opisa Maričke bitke do drugih istorijskih podataka.

„Predsednik zapravo nije iskoristio pravu funkciju parlamenta, a to je - rasprava."

Dodaje i da je „zanimljivo što Vučić najavio i naredne sednice o Kosovu, iako se zna da ih drugo nije bilo".

Kritike opozicije i plan za Kosovo

Prethodnih meseci glavne zamerke opozicije odnosile su se na to što Vučić nije upoznao javnost o planu za rešenje kosovskog problema.

„Nema smisla da govorim do detalja, mogao sam danas da iznesem sve planove, sve mape, da govorim o svakom selu i zaseoku ali to ne mogu i ne smem jer ne odlučujemo mi sami ni o čemu, odlučuje i druga strana, a odlučuju još više oni koji podstiču drugu stanu na sve ono na šta su ih podsticali do danas", rekao je Vučić.

Na sednicu nije došao deo opozicije koji i dalje bojkotuje rad parlamenta i koji ističe da je sednica o Kosovu "farsa" aktulene vlasti i "fingiranje dijaloga".

Predstavnici opozicije ranije su saopštili i da građani od predsednika Srbije neće čuti ništa novo, niti će biti iznet bilo kakav predlog o rešavanju kosovskog pitanja.

