Poslodavci najviše traže vozače, kandidati bi u carinike

BEOGRAD: Sa prosečno više od 100 oglasa objavljenih oglasa poslodavaca mesečno, vozači spadaju u kategoriju najtaženijih zanimanja i relativno lako dolaze do posla, pokazuju podaci sa sajta Poslovi.infostud.com.

To se posebno odnosi na vozače teretnih vozila ili autobusa, odnosno kandidate koji imaju vozačku dozvolu C i D kategorije, ali dosta posla ima i za one sa B kategorijom, odnosno za upravljanje putničkim i manjim teretnim automobilima, kao i kombijima i "teretnjacima“ manje nosivosti. Samo u prošloj godini, na sajtu Poslovi.infostud.com objavljeno je 1.263 oglasa za vozače, a na svaki pojedinačan oglas konkurisalo je u proseku nešto manje od 50