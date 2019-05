Tramp: Sporazum sa Iranom moguć

RTV pre 8 sati | Tanjug

TOKIO - Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je sporazum sa Iranom o nuklearnom program moguć.

"Zaista verujem da bi Iran voleo da dođemo do sporazuma, mislim da je to pametno od njih i mislim da postoji mogućnost da se to desi", rekao je u ponedeljak Tramp na konferenciji za novinare sa japanskim premijerom Šinzo Abeom u Tokiju. "Iran ima šansu da bude sjajna zemlja sa istim rukovodstvom. Ne želimo da promenimo režim i želim da to bude jasno. Samo želimo da ne bude nuklearnog oružja", istakao je Tramp. Zarif: Iran ne želi nuklearno