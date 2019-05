Vučić: Ne govore istinu kada kažu da je Beograd bio obavešten

Novi magazin pre 6 sati | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "ne govore istinu" predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu koji tvrde da je vlast u Beogradu bila upoznata sa izvođenjem akcije kosovske policije na severu i da je to lako proveriti.

Nakon posete Vojnoj gimnaziji, Vučić je rekao da je nekih kontakata možda bilo na dan izvođenja akcije nakon 11.30, ali da nije bilo kontakata kada je kriza počela i kada je bila na vrhuncu. Vučić je rekao da je srpska strana znala da se tako nešto sprema iz obaveštajnih izvora i podsetio da je i on o tome govorio u javnosti pre više od deset dana. "Mi smo njih obavestili. Sve do 17. maja mi smo od njih tražili da to ne urade. Pa kada su rekli