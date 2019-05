Portparol Kfor: Za akciju su znali svi koji su čitali novine. ...

Beta pre 1 sat

Portparol Kfora Vičenco Graso izjavio je da su svi bili obavešteni o akciji jedinice Rosa jer su pre oko deset dana u srpskim novinama objavljene vesti i izjave koje su najavile nameru da se na Kosovu uhapsi 26 policajaca.

"Ko god je pročitao te vesti, bio je obavešten", rekao je Graso za list Politika na konstataciju da je predsednik države Aleksandar Vučić demantovao njegovu izjavu da su svi bili obavešteni.

On je rekao da prekjuče nije bilo aktivnosti usmerenih protiv Srba, već se "radilo o legitimnim policijskim jedinicama koje su sprovele operaciju, što je rezultiralo hapšenjem civila i policajaca različitih nacionalnosti".

"Dakle, nije bilo međuetničkog sukobljavanja", rekao je Graso.

On je rekao da je specijalna jedinica Kosovske policije bila pozvana da interveniše, jer je bila postavljena barikada na putu.

"Nije bilo razloga da Kfor reaguje na policijsku operaciju, čiji je cilj bio suzbijanje kriminala i koja je za dobrobit svih", rekao je Graso.

On je pozvao "sve da se suzdrže od retorike i provokacija, ne samo političare i ne samo Srbe".

"Prekjuče smo tokom čitave operacije imali dobru komunikaciju sa svim relevantnim lokalnim i međunarodnm institucijama, uključujući Vojsku Srbije", rekao je Graso, povodom izjave Vučića da nije odgovarao na pozive iz Beograda.

"Ljudi ne treba da izgube poverenje u Kfor, mi smo tu da pomognemo i to činimo na nepristrasan način", rekao je Graso.

Vučić: Ja sam upozorio šta će se desiti, nisu nas obavestili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je to što je objavio šta će se desiti na severu Kosovo, štampa predstavila kao njegovo upozorenje, ali to "ne znači da nas je neko upoznao sa situacijom ili da smo znali", već da je on sve sam otkrio.

"Upozorio sam i međunarodnu zajednicu i naše ljude da će se ovo dogoditi. Naravno da će to objaviti u štampi. Ali to ne znači da su nas sa nečim upoznali i da smo obavešteni, već da je predsednik Vučić sve otkrio", rekao je Vučić za TV Pink, objavljeno je na sajtu te medijske kuće

On je reagovao na izjavu portparola Kfora Vinćenca Grasa za Politiku da su za akciju jedinice Rosu znali svi koji su čitali novine.

Vučić je rekao da je prvi put saglasan sa Grasom, i istakao da niko ne može da optužuje srpsku stranu za nešto, kao i da je posle izjave porptarola KFOR sve jasno.

"Kao predsednik republike sam upozorio na scenario na Kosovu, a onaj koje trebao da spreči, nije to uradio, zato što su se pravili da ne znaju da ovo nema nikakve suštinske veze sa korupcijom i kriminalom", rekao je Vučić.

(Beta, 05.30.2019)