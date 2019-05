U toku dana izvlače brod: Potpoljeno polovilo u Budimpešti će se izvlačiti u etapama

Blic pre 3 sata | Tanjug

Policijski eksperti u toku dana će izvući turistički brod koji je potonuo sinoć prilikom sudara sa kruzerom na Dunavu u centru Budimpešte, saopštio je portparol policije Kristof Gal.

On je za državnu televiziju M1 rekao da su pripremni radovi u toku i da će se odvijati u nekoliko faza, prenosi MTI. Do sada, iz reke je izvučeno sedam žrtava, dok je sedam osoba hospitalizovano u tri bolnice u Budimpešti. U međuvremenu, južnokorejsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u Budimpeštu doputovati ministar Kang Kjung Va, budući da su stradali putnici državljani Južne Koreje. Kako je navedeno, on će lično rukovoditi