Vremenska prognoza: U četvrtak prete kiša, oluja i grad

Večernje novosti pre 16 sati | Tanjug

U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). RHMZ: U Srbiji kišovito do 16. juna Zavod upozorava da su lokalno moguće i vremenske nepogode, veća količina padavina, olujni vetar i pojava grada. Najniža temperatura od devet do 15 stepeni, najviša dnevna od 19 do 25. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima