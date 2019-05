Lavrov: Priština se otrgla kontroli svojih zaštitnika

Mondo pre 18 minuta | Tanjug

Zapadni zaštitnici dali su predstavnicima Prištine utisak nekažnjivosti, a oni su se otrgli kontroli "onih koji su se pretvarali da ih kontrolišu", ocenio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Guliver/Getty Images/Alexandra Beier "U stvari, oni nikada nikoga nisu slušali. I EU i SAD su pokušale da ih kontrolišu, ali je to dovelo do žalosnih rezultata za pokrovitelje sa Zapada, što je kosovskim vlastima dalo osećaj nekažnjivosti i popustljivosti", rekao je Lavrov u Tokiju, prenosi TASS. Govoreći o ponašanju kosovskih vlasti prema ruskom članu misije UN na Kosovu, on je rekao da to ni sa čim ne može da bude opravdano i dodao da su