Stefanović: Puna borbena gotovost do daljeg

BEOGRAD - Vojska i policija i dalje su u stanju pune borbene gotovosti, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

On je podsetio da je to stanje uvedeno u utorak, zbog upada kosovskih specijalaca na sever KiM, a trajaće, ističe ministar, dokle god bude procenjeno da je to potrebno. Takođe, sve posebne i specijalne jedinice MUP-a spremne su da u najkraćem mogućem roku budu angažovane za optimalno izvršenje svih zadataka, rekao je Stefanović za javni servis. Upitan kada bi moglo da bude ukinuto stanje pune borbene gotovosti, rekao je da se svakog dana rade