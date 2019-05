"Stanje pune borbene gotovosti i dalje traje"

Vesti online pre 6 sati | Vestionline, Tanjug

"Vojska i policija i dalje su u stanju pune borbene gotovosti", izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

On je podsetio da je to stanje uvedeno u utorak, zbog upada kosovskih specijalaca na sever KiM, a trajaće, ističe ministar, dokle god bude procenjeno da je to potrebno. - Takođe, sve posebne i specijalne jedinice MUP-a spremne su da u najkraćem mogućem roku budu angažovane za optimalno izvršenje svih zadataka - rekao je Stefanović za javni servis. Upitan kada bi moglo da bude ukinuto stanje pune borbene gotovosti, rekao je da se svakog dana rade