RHZS izdao upozorenje: Očekuju nas obilne padavine

RHZS upozorio je da se pre podne očekuju obilne padavine na severu i zapadu zemlje sa oko 30 litara vode po kvadratnom metru, a lokalno i više.

Zavod navodi da se očekuje umereno do potpuno oblačno mestimično s kišom i pljuskovima, a posle podne promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar slab, ujutru u Vojvodini umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stepeni, najvisa dnevna od 19 do 23. U Beogradu pre podne oblačno s kišom i pljuskovima, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren, severni i