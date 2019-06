Kineski ministar obrane preti: Preduzećemo odlučnu akciju za odbranu Tajvana

Blic pre 33 minuta | Tanjug

Kineski ministar odbrane Vei Fenghe kritikovao je Sjedinjene Američke Države zbog podrške nezavisnosti Tajvanu.

On je takođe upozorio da će kineska vojska "preduzeti odlučnu akciju" kako bi odbranila svoje pretenzije na Tajvan i sporne vode u Južnokineskom moru, javio je AP. U govoru na azijskom samitu za odbranu u Singapuru, Vei nije uputio direktne pretnje SAD, ali je izneo brojne kritike na račun aktivnosti Vašingtona. On ih je, takođe, kritikovao i zbog pomorskih operacija u spornom Južnokineskom moru. Peking to smatra nasiljem nad svojom teritorijom.