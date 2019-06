KFOR i dalje o akciji ROSU, još jedan odgovor

B92 pre 1 sat | B92, Beta

"Kosovska policija je odgovorna za svoje akcije, kada je reč o sprovođenju zakona, a ja sam tokom intervjua za TV Prvu rekao da je svako bio informisan."

To je za "Danas" rekao Vinčenco Graso, portparol KFOR, i dodao da to znači da je ta informacija bila ranije obelodanjena, ali ne od KFOR-a. On je dodao i da KFOR u ime drugih ne može da daje informacije i precizira da nije bilo nikakvog razloga da se reaguje na policijsku akciju, sprovedenu u cilju smanjenja stope kriminala, što svima ide u korist. "Ova operacija je sprovedena u različitim opštinama na Kosovu, ne samo na severu, njen rezultat je