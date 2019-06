Rusi testirali novo oružje: Raketa presretač precizno pogodila metu! Ispaljena iz Kazahstana!

Kurir pre 1 sat

Ruske snage za vazduhoplovnu odbranu uspešno su testirale novu raketu presretača, koju su ispalile sa teritorije Kazahstana, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Nakon niza testova, nova raketa presretač potvrdila je svoje karakteristike i uspešno ispunila zadatak preciznim udarom u dodeljenu metu", navodi ministarstvo da je rekao zamenik komandanta jedinice za raketnu odbranu Vladimir Sergijenko. Russian Aerospace Defense Forces test-launch new interceptor missile https://t.co/nqtUkCTdru © Video screen grab/Press and Information Office of the Defense Ministry of the Russian Federation/TASS