Cipras potvrdio: Prevremeni izbori 7. jula u Grčkoj

Blic pre 1 sat | Tanjug

Grčki premijer Aleksis Cipras potvrdio je sinoć da će se prevremeni parlamentarni izbori u toj zemlji održati 7. jula.

On je gostujući na televiziji ERT1 rekao da namerava da se sastane sa predsednikom Grčke Prokopiosom Pavlopulosom 10. juna, kako bi od njega tražio raspisivanje vanrednih izbora, prenosi ANA. Prema njegovim rečima, to je prvi put na nivou Evrope da su jedna vlada i premijer primili poruku za izbore i ubrzali datum. Mandat Ciprasove vlade ističe u oktobru, međutim zbog loših rezultata na izborima za Evropski parlament, on je doneo odluku o