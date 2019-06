Palmer: Beograd i Priština hitno da se vrate dijalogu

Blic pre 10 minuta | Tanjug

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer izjavio je da je cilj sastanka u Berlinu i Parizu da se stvore uslovi da se obe strane vrate dijalogu uz posredovanje EU koji je već doveo do Briselskog dogovora i pomaka ka sveobuhvatnom dogovoru. On je u intervjuu za Glas Amerike naveo da je potrebno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto, kao i da veruje da je "apsolutno moguće" da se to dogodi do kraja godine, ali da to