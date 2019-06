KPS istražuje ko je uključio sirene dok su hapsili na severu Kosova i Metohije

RTV pre 2 sata | Tanjug

KOSOVSKA MITROVICA - Ministar unutrašnjih poslova Kosova Ekrem Mustafa rekao je da se istražuje ko je naredio da se puste sirene za vazdušnu opasnost na severu Kosova, dok je policija sprovodila akciju hapšenja policajaca koji se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja, preneo je danas portal Košev, pozivajući se na pisanje Kohe.

Mustafa je rekao da je zabrinjavajuće to što je sirena puštena i naveo da će biti preduzete mere protiv onih koji su to učinili. "Puštanje sirenje je zabrinjavajuće. Zahtevam da saznamo ko je pustio sirenu. Ja sam u obavezi, zato što sirena nije sredstvo kojim se upozorava na sprovođenje policijske akcije na teritoriji države", rekao je Mustafa za KTV. On je dodao da su građani bili u panici kada je sirena puštena i da je to delo koje država