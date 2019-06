Maliciozno reći da nema osnova za otvaranje poglavlja

RTV pre 55 minuta | Tanjug, Politika

BEOGRAD - Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da ne zna šta pišu mediji u Hrvatskoj, ali da zna šta je Srbija uradila u smislu napretka u ključnim oblastima, što izveštaj EK o napretku i potvrđuje.

Ona je to rekla za "Politiku" upitana da prokomentariše pisanje hrvatskih medija da može da se desi da Srbija ovog meseca neće otvoriti nijedno poglavlje u pregovorima sa EU. "Podsećam da je u izveštaju ocenjeno da je u poglavlju 23 došlo do ograničenog napretka, iako mislimo da je urađeno i više nego što izveštaj konstatuje i to smo predočili Evropskoj komisiji i članicama, dok se u poglavlju 24 konstatuje takođe napredak", rekla Joksimović.