Infantino o "onima koji ga vole i koji ga mrze" i novom mandatu

Predsednik Medjunarodne fudbalske federacije (Fifa) Djani Infantino dobio je danas novi četvorogodišnji mandat. Infantino je na Kongresu Fifa u Parizu poverenje dobio aklamacijom kao jedini kandidat na izborima, pa će svetsku kuću fudbala voditi do 2023. godine. "Za one koji me vole, za one koji me mrze. Ja danas volim svakoga", naveo je Infantino. Infantino je prvi put izabran za predsednika Fife 2016. godine u jeku najvećeg skandala u istoriji