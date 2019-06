"Ono što postoji u Srbiji jeste - ti si, Vučiću, kriv za sve" VIDEO

B92 pre 8 sati | Beta, Tanjug, prva

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio za TV Prvu da se zalaže za razgraničenje na Kosovu ocenivši da je to "apsolutno najzdravije za Srbiju i Srbe".

On je u Jutarnjem programu TV Prve rekao i da će referendum na tu temu biti raspisan ako bude imao nešto da predloži narodu, a, kako je rekao, predlog trenutno nema. "Ja sam za razgraničenje i toga se ne stidim, ali Srbi su protiv toga i ja sam razumeo poruku naroda. Mi nismo spremni da čujemo istinu oko Kosova, čak i kad je svi znaju. Neće to ljudi da prihvate jer to dira u njihove emocije", kazao je predsednik Srbije. Govoreći o predstojećoj