Vučić: Izbori u martu ili aprilu sledeće godine VIDEO

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će parlamentarni, pokrajinski i lokalni izobori biti održani sledeće godine na proleće u martu ili aprilu.

Gostujući na TV Prva, Vučić je istakao da će izbori biti redovni. Upitan da li će uz izbore biti održan i referendum, predsednik je odgovrio da ukoliko bi imao šta da ponudi gradjanima on bi to rado učinio, ali, dodao je, nije tako. Takođe, ističe on, za vreme predizborne kampanje sve političke stranke imaće 45, 50 ili 55 dana kampanje u medijima, iako, kaže, mediji nisu fer ako se "pogledaju Đilasovi i Šolakovi mediji". Dodao je i da će birački