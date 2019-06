Nemački bolničar osuđen za ubistvo 85 pacijenata

Politika pre 1 sat

BERLIN – Medicinski tehničar Nils Hegel osuđen je danas na doživotnu robiju za ubistvo 85 pacijenata na sudu u severozapadnoj Nemačkoj.

Hegel je pacijentima davao prevelike doze lekova jer je uživao u tome da može da ih oživi. On već služi kaznu doživotnog zatvora jer je 2015. proglašen krivim za ubistvo dva pacijenta i dva pokušaja ubistva, javlja Beta. Suđenje medicinskom tehničaru počelo je u oktobru prošle godine pod sumnjom da je odgovoran za smrt još 100 pacijenata u dve nemačke bolnice u kojima je radio od 1999. do 2002. i od 2003. do 2005. godine.