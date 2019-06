Bosanac "pao" na Batrovcima sa šest kilograma heroina

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- Policija je u saradnji sa Upravom carine na graničnom prelazu Badovinci zaplenila više od šest kilograma heriona i uhapsila D.J. (28), državljanina BiH.

On je uhapšen zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavio u promet opojne droga, saopštio je danas MUP. Prilikom kontrole putničkog vozila "seat leon", kojim je upravljao D.J, u posebno napravljenom bunkeru pronađeno je 12 paketa sa ukupno 6 kilograma i 396 grama heroina. Osumnjičenom D.J. određeno je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.